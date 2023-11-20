Эксклюзив 20 ноября 2023, 10:59 Два лебедя попали в полынью в центре Москвы Двух лебедей начали спасать из полыньи в парке усадьбы Трубецких в Москве РИА «Новости»

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Два лебедя попали в полынью на пруду в парке усадьбы Трубецких в центре Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

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Птиц будут спасать из полыньи полтора на три метра, расположенной в 10 метрах от берега. Она окружена тонким льдом. К месту происшествия прибыли орнитологи и специалисты МЧС, однако забирать лебедей они не стали.

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Местные жители сообщили «360», что птиц доставят в питомник «Диво-птица». Их заберут во вторник.

«Утром и вечером ходим к Машеньке и Ванечке, ни в коем случае не дадим им чувствовать себя плохо», — рассказала собеседница «360».

Они попросили москвичей не переживать за судьбу птиц.

Ранее в Московском зоопарке поселились самые большие в мире аисты. Седлоклювые ябиру будут жить берегу Большого Пресненского пруда. Их занесли в Красную книгу из-за малой численности. Зоологи пока не знают, станут ли новые обитатели зоопарка парой, поскольку птицы совсем молодые.

Также в столичном зоопарке появился на свет птенец редкой породы журавля. Его родители познакомились прошлой осенью. Сначала они общались через ограждение, а затем съехались в один вольер.