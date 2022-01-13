Два крупных ДТП произошли Чите

12 января в Чите произошло два крупных ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управления ГИБДД.

Первая авария произошла на пересечении улиц Красной Звезды и Липатова. Там столкнулись два Land Cruiser Prado. В результате один автомобиль отлетел на Nissan Patrol. Одного из участников аварии госпитализировали с серьезными травмами.

Другое ДТП произошло в районе улиц Комсомольской и Набережной. Инкассаторская ГАЗель не смогла выполнить дорожный маневр, из-за чего автомобиль опрокинулся. Инкассаторы не пострадали.