Происшествия 17 сентября 2023, 18:30 Два корабля столкнулись на реке Полуй в Салехарде СК на транспорте начал проверку после столкновения 2 кораблей на реке Полуй Пресс-служба Следственного комитета

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На реке Полуй в Салехарде произошло столкновение двух кораблей. В пресс-службе следственного управления СК на транспорте уточнили, что обошлось без пострадавших и разлива топлива.

Скоростное судно на подводных крыльях «Метеор» выполняло экспериментальный рейс. В системе корабля была неисправность, из-за чего он столкнулся с «Норд-3». Оба корабля получили повреждения.

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Следователи начали доследственную проверку, чтобы определить, произошло ли в этом случае нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. В случае подтверждения центральное МСУТ СК России возбудит уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса.

Ранее в Черном море произошло столкновение двух кораблей — следовавшего из России гонконгского сухогруза и португальского контейнеровоза.