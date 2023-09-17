17 сентября 2023, 18:30
Два корабля столкнулись на реке Полуй в Салехарде
СК на транспорте начал проверку после столкновения 2 кораблей на реке Полуй
На реке Полуй в Салехарде произошло столкновение двух кораблей. В пресс-службе следственного управления СК на транспорте уточнили, что обошлось без пострадавших и разлива топлива.
Скоростное судно на подводных крыльях «Метеор» выполняло экспериментальный рейс. В системе корабля была неисправность, из-за чего он столкнулся с «Норд-3». Оба корабля получили повреждения.
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Следователи начали доследственную проверку, чтобы определить, произошло ли в этом случае нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. В случае подтверждения центральное МСУТ СК России возбудит уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса.
Ранее в Черном море произошло столкновение двух кораблей — следовавшего из России гонконгского сухогруза и португальского контейнеровоза.
Корабли
Следственный комитет России
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