Два катера столкнулись под Саратовом

Два катера столкнулись на реке Каюковка в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова, написало РИА «Новости».

Спасатели МЧС узнали о происшествии в 13:18 по местному времени (12:18 по Москве). По предварительным данным, столкнулись два катера: один из них — «Прогресс», наименование второго устанавливается.

На одном катере находились мужчина и женщина, оба получили сильные травмы и скончались. Во втором было три человека, они не пострадали и добрались до берега.

На месте ЧП работают экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.