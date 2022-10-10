Два исторических здания снесут в Ростове-на-Дону | 360°

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Два исторических здания снесут в Ростове-на-Дону

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Власти Ростова-на-Дону приняли решение снести два исторических здания, которые построили еще в дореволюционную эпоху. Об этом сообщил «Царьград».

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Здания № 56А и № 58Б располагаются на улице Шаумяна, неподалеку от ЦУМа. Первое возвели в 1917 году. Однако несколько лет назад его признали аварийным из-за образовавшихся трещин на фасаде. Второй дом появился в 1880 году. Ранее в нем проживала известная русская балерина Фея Балабина. На данный момент не поступало информации о том, когда именно проведут снос.

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