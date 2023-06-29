Происшествия 29 июня 2023, 22:46 Два иностранца погибли в ДТП в Санкт‑Петербурге

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ДТП произошло в Санкт-Петербурге на Волхонском шоссе. Там столкнулись грузовик и иномарка. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Renault, за рулем которого находился иностранец, съехал с обочины и врезался в припаркованный грузовик Volvo, который стоял рядом. В результате аварии на месте происшествия двое человек погибли. Водитель грузовика не пострадал. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.