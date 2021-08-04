Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье

На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной столкнулись два грузовых состава. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

Авария произошла накануне. В результате столкновения 10 вагонов сошли с рельсов. Движение на перегоне остановлено. Повреждены две опоры контактной сети и железнодорожные пути. Сведений о том, есть ли угроза экологической безопасности, нет. На место происшествия прибыли восстановительные поезда. Движение по Транссибирской магистрали перекрыли из-за наводнения в Приамурье.