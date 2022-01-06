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    06 января 2022, 15:28

    Два грузовых КАМАЗа столкнулись в Москве

    Максим Зинкин

    Два грузовых КАМАЗа столкнулись на 62-м километре (съезд с ЦКАД в сторону области) Горьковского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

    Два грузовых КАМАЗа столкнулись в Москве

    В результате происшествия пострадали два человека. Предварительно, они являются водителями транспортных средств.

    На данном участке дороги ограничено движение, на месте работают сотрудники ДПС и представители экстренных служб.

    Ранее в Ленинградской области столкнулись два автомобиля и автобус, один человек погиб и пятеро получили травмы.