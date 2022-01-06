06 января 2022, 15:28
Два грузовых КАМАЗа столкнулись в Москве
Два грузовых КАМАЗа столкнулись на 62-м километре (съезд с ЦКАД в сторону области) Горьковского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В результате происшествия пострадали два человека. Предварительно, они являются водителями транспортных средств.
На данном участке дороги ограничено движение, на месте работают сотрудники ДПС и представители экстренных служб.
Ранее в Ленинградской области столкнулись два автомобиля и автобус, один человек погиб и пятеро получили травмы.