Два грузовых автомобиля столкнулись в Самаре

Серьезное ДТП произошло 27 июня в Советском районе Самары на Заводском шоссе. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель КАМАЗа неподалеку от дома 99А выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ехавшим грузовиком Scania. В результате машины попали на встречную полосу, а КАМАЗ врезался в металлическое ограждение. Водитель иномарки получил серьезные травмы. Против водителя отечественной машины составили протокол за причинение вреда здоровью в результате нарушения ПДД. Теперь его могут оставить без водительских прав.