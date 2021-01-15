Два грузовика, три легковушки и фургон столкнулись в Ростовской области

Столкнулись два грузовика, три легковушки и фургон. Виновником аварии оказался водитель одной из легковушек: он вылетел на встречную полосу. В результате он и его пассажир погибли. Еще два водителя попали в больницу с различными травмами.

ГИБДД расследует обстоятельства инцидента.