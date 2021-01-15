15 января 2021, 14:32
Два грузовика, три легковушки и фургон столкнулись в Ростовской области
Крупная авария произошла на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Столкнулись два грузовика, три легковушки и фургон. Виновником аварии оказался водитель одной из легковушек: он вылетел на встречную полосу. В результате он и его пассажир погибли. Еще два водителя попали в больницу с различными травмами.
ГИБДД расследует обстоятельства инцидента.