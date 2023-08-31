Происшествия 31 августа 2023, 14:23 Два грузовика столкнулись в Тюменской области. Один из водителей погиб

Читать 360tv в

ДТП произошло в Тюменской области. Там столкнулись два грузовика. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на пятом километре автодороги «подъезд к селу Муллаши». Там столкнулись грузовики Shacman и FAW, так как один из водителей выехал на встречную полосу. В результате 46-летний водитель погиб на месте происшествия. Водитель второго грузовика не пострадал. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.