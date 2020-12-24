Два грузовика столкнулись в Ленобласти. Один человек погиб

По данным информагентства, авария произошла на 458-м километре автодороги «Вологда — Новая Ладога». 54-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz Actros не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком МАN, водитель которого в результате столкновения скончался. Виновника ДТП госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.