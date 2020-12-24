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    24 декабря 2020, 10:28

    Два грузовика столкнулись в Ленобласти. Один человек погиб

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области зафиксировано ДТП с участием двух большегрузов, передает ИА Nation News со ссылкой на региональное МВД.

    По данным информагентства, авария произошла на 458-м километре автодороги «Вологда — Новая Ладога». 54-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz Actros не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком МАN, водитель которого в результате столкновения скончался. Виновника ДТП госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.