24 декабря 2020, 10:28
Два грузовика столкнулись в Ленобласти. Один человек погиб
В Ленинградской области зафиксировано ДТП с участием двух большегрузов, передает ИА Nation News со ссылкой на региональное МВД.
По данным информагентства, авария произошла на 458-м километре автодороги «Вологда — Новая Ладога». 54-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz Actros не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком МАN, водитель которого в результате столкновения скончался. Виновника ДТП госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.