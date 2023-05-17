17 мая 2023, 22:21
Два грузовика столкнулись в Челябинской области
В Челябинской области случилось ДТП с участием двух грузовых машин, передает «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
Авария произошла накануне на 23-м километре автодороги Челябинск — Харлуши — Альмеева. По предварительной информации, водитель грузовика «Урал» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «ГАЗ-33025», который двигался в попутном направлении. В результате столкновения первый тяжелогруз оказался в кювете и вписался в жилые постройки. С полученными травмами водителя доставили в больницу.
Челябинская область
ДТП
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