Происшествия 04 августа 2023, 10:49 Два грузовика столкнулись на ТТК у Рижского вокзала Москвы Дептранс Москвы: два грузовика столкнулись на ТТК в районе Рижского вокзала РИА «Новости»

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На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Рижского вокзала утром 4 августа столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

К месту происшествия выехали сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших и причинах аварии не поступало.

На 1-й Рыбинской улице у дома 1а (внутренняя сторона ТТК в районе Рижского вокзала) произошло столкновение двух грузовых автомобилей Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Водителям порекомендовали выбирать пути объезда, поскольку движение на внутреннем участке транспортного кольца затруднено.

Ранее на ТТК произошла смертельная авария. Audi и машина каршеринга столкнулись в районе Беговой улицы.