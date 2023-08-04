04 августа 2023, 10:49
Два грузовика столкнулись на ТТК у Рижского вокзала Москвы
Дептранс Москвы: два грузовика столкнулись на ТТК в районе Рижского вокзала
На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Рижского вокзала утром 4 августа столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
К месту происшествия выехали сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших и причинах аварии не поступало.
На 1-й Рыбинской улице у дома 1а (внутренняя сторона ТТК в районе Рижского вокзала) произошло столкновение двух грузовых автомобилей
Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Водителям порекомендовали выбирать пути объезда, поскольку движение на внутреннем участке транспортного кольца затруднено.
Ранее на ТТК произошла смертельная авария. Audi и машина каршеринга столкнулись в районе Беговой улицы.
ДТП
Москва 2023
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