Происшествия 08 июня 2023, 15:32 Два грузовика столкнулись на трассе Краснодар — Верхнебаканский в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошло столкновение КамАЗа и тягача Sitrak. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.

Молодой человек за рулем КамАЗа выехал на встречную полосу движения и врезался в тягач Sitrak, которым управлял 53-летний мужчина. Водителя китайского большегруза отвезли в больницу.

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По предварительным данным, причиной ДТП стала возникшая техническая неисправность КамАЗа.