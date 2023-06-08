08 июня 2023, 15:32
Два грузовика столкнулись на трассе Краснодар — Верхнебаканский в Краснодарском крае
В Краснодарском крае на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошло столкновение КамАЗа и тягача Sitrak. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.
Молодой человек за рулем КамАЗа выехал на встречную полосу движения и врезался в тягач Sitrak, которым управлял 53-летний мужчина. Водителя китайского большегруза отвезли в больницу.
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По предварительным данным, причиной ДТП стала возникшая техническая неисправность КамАЗа.
ДТП
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