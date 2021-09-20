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    20 сентября 2021, 14:38

    Два грузовика столкнулись на дороге между Екатеринбургом и Пермью

    Артур Блянихов

    На Урале случилось ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Автоинспекции.

    Авария произошла на 258-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Водитель КамАЗа выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Scania. В результате водитель Scania погиб.

    Водитель КамАЗа получил травмы. Его доставили в больницу и диагностировали переломы, ушибы и несколько травм головы. Врачам пришлось ампутировать ему левую ногу. По предварительным данным, он мог заснуть за рулем.