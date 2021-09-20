Два грузовика столкнулись на дороге между Екатеринбургом и Пермью

На Урале случилось ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Автоинспекции.

Авария произошла на 258-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Водитель КамАЗа выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Scania. В результате водитель Scania погиб.

Водитель КамАЗа получил травмы. Его доставили в больницу и диагностировали переломы, ушибы и несколько травм головы. Врачам пришлось ампутировать ему левую ногу. По предварительным данным, он мог заснуть за рулем.