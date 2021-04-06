Два грузовика провалились под лед в Иркутской области

На Байкале два грузовика 5 апреля провалились под лед. Один полностью ушел под воду, второй наполовину. Водители успели выйти из машин, никто не пострадал.

«В поселке Листвянка водители грузовых автомобилей „ЗиЛ-131“ самовольно открыли заграждение в месте несанкционированного съезда на лед и направились в сторону Больших Котов. В 70 метрах от берега весенний лед, напитанный талой водой, под техникой начал разрушаться», — сообщили в МЧС по Иркутской области.

Один из автомобилей ушел под воду на глубину 55 метров. Второй оказался в воде частично, под ним глубина около 19 метров. Водители и пассажиры успели выбраться из автомобилей.

В МЧС планируют вытащить грузовики на поверхность в ближайшее время.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Андрей Шутов в беседе с РИА «Новости» отметил, что выезд на лед в это время запрещен.

«Это абсолютное игнорирование здравого смысла. Несмотря на это водители, разрушив ограждение, которое было сооружено администрацией поселка Листвянка на месте выезда с берега на лед, двинулись в сторону Больших Котов», — добавил он.

Сотрудники Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, полиции, местной администрации начали проверку. Водителей привлекут к административной ответственности.