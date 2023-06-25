25 июня 2023, 09:16
Два грузовика попали в аварию на МКАД
Дептранс: два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 19-го километра МКАД
ДТП с участием двух грузовиков произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
На место ДТП выехали оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.
Реклама
В районе аварии движение затруднено, указали в департаменте. В связи с этим водителей попросили выбирать пути объезда.
Грузовики
ДТП
Москва 2023
Реклама
Реклама