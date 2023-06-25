Происшествия 25 июня 2023, 09:16 Два грузовика попали в аварию на МКАД Дептранс: два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 19-го километра МКАД РИА «Новости»

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ДТП с участием двух грузовиков произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

На место ДТП выехали оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.

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В районе аварии движение затруднено, указали в департаменте. В связи с этим водителей попросили выбирать пути объезда.