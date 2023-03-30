Происшествия 30 марта 2023, 13:36 Два грузовика опрокинулись на трассе в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае на трассе Дивное — Рагули — Арзгир произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Водитель цистерны с битумом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди грузовик. В результате оба автомобиля опрокинулись в кювет. Управлявший цистерной мужчина получил различные повреждения. Его доставили в ближайшую больницу. По факту аварии начали проверку.

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