Происшествия 27 декабря 2022, 11:51 Два грузовика и три легковых машины столкнулись на скользкой дороге в Липецкой области НТВ: ДТП в Липецкой области унесло жизни двух человек

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В результате ДТП в Липецкой области погибли два человека. Кадры с места опубликовали в Telegram-канале НТВ.

В результате аварии пострадали пять человек. Их текущее состояние и степень полученных травм пока не сообщаются.

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На кадрах с места ДТП видно, что часть машин уехала в небольшой овраг у обочины. Автомобили сильно искорежены: выгнут корпус, выбиты стекла и отлетели колеса.

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По данным НТВ, на трассе столкнулись два грузовика и три легковых машины. Судя по видео с места аварии, прицеп и тягач одной из фур все еще находится в кювете. Грузовик полностью скатился в овраг и остановился лишь перед лесополосой. Его прицеп также получил сильные повреждения и даже наполовину перевернулся на бок.

Точная причина аварии и траектория столкновения пока неизвестны. Однако журналисты отметили, что дорожное покрытие в месте ДТП достаточно скользкое.

Около места столкновения уже работают сотрудники полиции. Также прибыла машина пожарной службы и карета скорой помощи.