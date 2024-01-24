Происшествия 24 января 2024, 12:04 Два грузовика и погрузчик сгорели на заводе в Москве Неизвестные сожгли два грузовика и погрузчик на бетонном заводе на юге Москвы Freepik

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На территории бетонного завода, расположенного в Южном округе Москвы, сгорели две грузовые машины и автопогрузчик. Основной версией пожара считают поджог, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, сигнал о пожаре поступил в МЧС около семи утра в среду. В сообщении фигурировал адрес бетонного завода на улице Котляковская.

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Прибывшие на место спасатели застали два полыхающих грузовых автомобиля и охваченный огнем автопогрузчик. За 18 минут пламя полностью потушили. Предположительно, кто-то намеренно сжег технику. В результате пожара обошлось без пострадавших.

Накануне в Москве в Милютинском переулке произошел пожар в трехэтажном здании, примыкающем к частной школе. Около 200 детей распустили по домам из-за ЧП. Здание, в котором происходило загорание, принадлежит Римско-католической церкви Апостолов Петра и Павла.