07 августа 2023, 18:42
Два грузовика и фура столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области
ДТП произошло на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области. Там столкнулись два грузовика и фура. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
Авария случилась на 1573 километре дороги, два грузовика врезались в фуру. В ДТП результате один человек пострадал, его доставили в больницу. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
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Ранее ДТП произошло в Иванове. Там насмерть разбился мотоциклист, который столкнулся с «газелью».
ДТП
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