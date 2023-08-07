Происшествия 07 августа 2023, 18:42 Два грузовика и фура столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области

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ДТП произошло на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области. Там столкнулись два грузовика и фура. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария случилась на 1573 километре дороги, два грузовика врезались в фуру. В ДТП результате один человек пострадал, его доставили в больницу. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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Ранее ДТП произошло в Иванове. Там насмерть разбился мотоциклист, который столкнулся с «газелью».