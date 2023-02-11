Эксклюзив 11 февраля 2023, 17:44 Два грузовика и две легковушки столкнулись на северо-востоке Москвы Появились кадры массовой аварии с участием грузовиков на северо-востоке Москвы

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Грузовик, «Газель» и две легковушки столкнулись на северо-востоке Москвы. В распоряжении «360» появились первые кадры с места массовой аварии.

В одной полосе, судя по видео, столкнулись грузовая машина, крытая «Газель» и два легковых автомобиля — иномарки Nissan и Haval.

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По данным ТАСС, авария произошла на проезде Серебрякова в районе пересечения с проездом Нансена. Двух человек после столкновения осмотрели медики скорой помощи. Разлива топлива из-за аварии не произошло.

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Источник «360» в экстренных службах сообщил, что пассажира «Газели» госпитализировали. Подробности и причины ДТП выясняются.

Еще одна массовая авария произошла 11 февраля в Москве. Самосвал стукнул легковой автомобиль, который от удара врезался в трамвай. В результате ДТП пострадали два пассажира общественного транспорта: женщина и 13-летний ребенок.