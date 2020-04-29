Два грабителя избили и ограбили пенсионера в Петербурге

Злоумышленники напали на пожилого мужчину возле дома № 16 на улице 8-й Советской.

Пенсионера госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа. На данный момент его состояние удовлетворительно.

По данному факту возбуждено уголовное дело.