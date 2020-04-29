    29 апреля 2020, 13:19

    Два грабителя избили и ограбили пенсионера в Петербурге

    Анастасия Кременчугская

    В центре Санкт-Петербурга двое неизвестных напали на 60-летнего мужчину на улице. Они избили его и отобрали у него деньги и мобильный телефон. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    Злоумышленники напали на пожилого мужчину возле дома № 16 на улице 8-й Советской.

    Пенсионера госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа. На данный момент его состояние удовлетворительно.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.