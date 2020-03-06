Два горняка погибли в шахте «Воркутинская» из-за выброса метана

В Коми в одной из шахт произошел выброс метана. Под землей в этот момент находились более 100 человек, двое из них погибли. Остальных горняков уже вывели на поверхность.

Выброс метана произошел в забое шахты «Воркутинская», когда в нем были 106 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев рассказал агентству «Комиинформ», что датчики в шахте зафиксировали выброс метана. После этого смену подняли на поверхность.

Источник фото: МЧС

В беседе с РИА «Новости» спасатели уточнили, что найдены тела двух погибших. К ликвидации последствий ЧП привлекли 52 человека и 12 единиц техники.

В Ухте в конце февраля после гибели горняков временно закрыли две шахты «Лукойл-Коми». За последние пять лет на объектах компании в регионе произошло несколько крупных ЧП.