Происшествия 09 декабря 2023, 22:33 Два голых обледенелых тела нашли в машине в Екатеринбурге Ura.ru: замерзшие тела мужчины и девушки нашли в машине в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Жители Екатеринбурга, проживающие в Академическом районе, обнаружили тела мужчины и женщины в машине. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Следственный комитет России по Свердловской области.

«По предварительным данным, смерть мужчины и девушки могла наступить от угарного газа», — уточнили в ведомстве.

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Умершие были полностью голые, окаменевшие от холода.

Следователи уже осмотрели место, где нашли погибших и уже опрашивают очевидцев. Тела мужчины и девушки направили на экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.

Личности погибших уже установили. Как сообщил глава пресс-службы управления МВД Свердловской области Валерий Горелых, признаков того, что гибель граждан связана с криминалом не обнаружили.

Ранее пассажирка автобуса случайно заметила тело замерзшего насмерть мужчины под мостом в Москве. Он пролежал два дня на пересечении Варшавского шоссе и Центральной кольцевой автомобильной дороги. По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения.