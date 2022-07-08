Два гидроцикла столкнулись в Москве-реке

Серьезное ЧП произошло в районе Хорошево-Мневники — на Москве-реке столкнулись два гидроцикла. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Оба водителя упали в воду. Одного из них обнаружили на берегу — там ему оказали первую помощь. Предварительно, у него сломаны ребра. Состояние второго не уточняется.

При этом в экстренных службах добавили, что в результате случившегося разлива топлива не произошло.

Все подробности случившегося выясняются.