08 июля 2022, 15:00
Два гидроцикла столкнулись в Москве-реке
Серьезное ЧП произошло в районе Хорошево-Мневники — на Москве-реке столкнулись два гидроцикла. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Оба водителя упали в воду. Одного из них обнаружили на берегу — там ему оказали первую помощь. Предварительно, у него сломаны ребра. Состояние второго не уточняется.
При этом в экстренных службах добавили, что в результате случившегося разлива топлива не произошло.
Все подробности случившегося выясняются.