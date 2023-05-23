Происшествия 23 мая 2023, 13:51 Два гаража загорелись в Сочи

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Возгорание двух гаражных помещений произошло в Адлерском районе города Сочи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пламя охватило гаражи по улице Гастелло. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие 26 сотрудников МЧС, пострадавших и погибших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.