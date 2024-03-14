Происшествия

14 марта 2024, 13:25

Два фельдшера пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Нижнем Новгороде

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Карета скорой помощи попала в ДТП в Нижнем Новгороде. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД РФ по региону.

Авария произошла вечером на пересечении Молодежного проспекта и улицы Краснодонцев. Там машина медиков столкнулась с легковушкой LADA Priora.

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Госпитализация потребовалась двум фельдшерам. Правоохранители выясняют причины случившегося.

Скорая помощь

ДТП

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