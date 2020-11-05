Два фельдшера погибли при столкновении скорой и грузовика в Пермском крае

Скорая помощь столкнулась с грузовиком в Пермском крае. Два фельдшера погибли на месте.

Водитель скорой помощи госпитализирован, передает Telegram-канал министерства территориальной безопасности Пермского края. Авария произошла около 09:00 по местному времени на 20 километре дороги Голдыри-Орда-Октябрьский.

«В результате ДТП погибли два фельдшера (мужчина и женщина). Водитель скорой доставлен в больницу», — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

Вечером 4 ноября автобус врезался в стену университета Ярослава Мудрого в Великом Новгороде. Погибли два человека. Еще восемь пассажиров госпитализированы, двое их них находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 26 человек. По версии следователей, женщина-водитель потеряла управление. Она скончалась от удара на месте.

Для оценки состояния здания университета будет проведена экспертиза. Проректор вуза объяснил, что пока рано говорить о масштабах ущерба.