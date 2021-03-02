Два электровоза с пьяными машинистами столкнулись в Свердловской области

Два электровоза с вагонами столкнулись в городе Асбест на станции «Звезда», которая находится в карьере «Ураласбеста», сообщила в своем Fасеbооk-аккаунте депутат гордумы от КПРФ Наталья Крылова.

«Машинисты электровозов были в алкогольном опьянении, факт опьянения установлен врачами скорой помощи. Электровозы восстановлению не подлежат», — написала она. По словам депутата, электровозы вывозят руды из карьера. При столкновении оба тяговых агрегата были пустые. Происшествие случилось, когда один локомотив спускался, а второй стоял в тупике. Издание направило запрос по поводу произошедшего в «Ураласбест».