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    02 марта 2021, 14:46

    Два электровоза с пьяными машинистами столкнулись в Свердловской области

    Полина Петрова

    Два электровоза с вагонами столкнулись в городе Асбест на станции «Звезда», которая находится в карьере «Ураласбеста», сообщила в своем Fасеbооk-аккаунте депутат гордумы от КПРФ Наталья Крылова.

    Два электровоза с пьяными машинистами столкнулись в Свердловской области

    «Машинисты электровозов были в алкогольном опьянении, факт опьянения установлен врачами скорой помощи. Электровозы восстановлению не подлежат», — написала она.

    По словам депутата, электровозы вывозят руды из карьера. При столкновении оба тяговых агрегата были пустые. Происшествие случилось, когда один локомотив спускался, а второй стоял в тупике.

    Издание направило запрос по поводу произошедшего в «Ураласбест».