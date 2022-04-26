Два ДТП закончились гибелью двух человек в Волгоградской области

В Волгоградской области в двух ДТП с участием трех машин погибли два человека.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, сначала в Даниловском района «Нива» под управлением 51-летней женщины врезалась в УАЗ. 64-летний водитель получил смертельные травмы и скончался в больнице.

В Иловлинском районе на трассе «Каспий» Peugeot-307 под управлением 39-летнего водителя сбил 57-летнего пешехода, неожиданно выскочившего на дорогу. Пешеход также получил смертельные травмы.