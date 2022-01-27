27 января 2022, 16:12
Два ДТП в одном и том же месте произошло в Новокузнецке
Утром 27 января в Новокузнецке произошло сразу два серьезных ДТП. По словам очевидцев, в обоих случаях автомобили получили серьезные повреждения. Об этом написал «Царьград».
Первая авария случилась рядом с мостом в Куйбышевском районе. Там иномарка перевернулась на крышу и перегородила проезд, спровоцировав огромную пробку. За рулем автомобиля находилась девушка.
Через некоторое время практически на том же месте иномарка вылетела с дороги и уткнулась капотом в сугроб. По информации ГИБДД, пострадавших в аварии нет.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС.