Два ДТП в одном и том же месте произошло в Новокузнецке

Утром 27 января в Новокузнецке произошло сразу два серьезных ДТП. По словам очевидцев, в обоих случаях автомобили получили серьезные повреждения. Об этом написал «Царьград».

Первая авария случилась рядом с мостом в Куйбышевском районе. Там иномарка перевернулась на крышу и перегородила проезд, спровоцировав огромную пробку. За рулем автомобиля находилась девушка.

Через некоторое время практически на том же месте иномарка вылетела с дороги и уткнулась капотом в сугроб. По информации ГИБДД, пострадавших в аварии нет.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС.