08 декабря 2023, 15:38
Два ДТП с жертвами зафиксировали в Белгородской области за день
Сразу две смертельные аварии произошли в Белгородской области за день. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на УМВД по региону.
Одно ДТП зафиксировали в административном центре на улице Костюкова. Там столкнулись автомобили Renault, Hyundai и Honda. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 36-летний пассажир французской иномарки.
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В Корочанском районе жертвой аварии стал 67-летний водитель легковушки Toyota. Он не справился с управлением и протаранил стоявший на трассе грузовик МАN.
МВД РФ
ДТП
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