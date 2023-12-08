Происшествия 08 декабря 2023, 15:38 Два ДТП с жертвами зафиксировали в Белгородской области за день

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Сразу две смертельные аварии произошли в Белгородской области за день. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на УМВД по региону.

Одно ДТП зафиксировали в административном центре на улице Костюкова. Там столкнулись автомобили Renault, Hyundai и Honda. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 36-летний пассажир французской иномарки.

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В Корочанском районе жертвой аварии стал 67-летний водитель легковушки Toyota. Он не справился с управлением и протаранил стоявший на трассе грузовик МАN.