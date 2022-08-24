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    24 августа 2022, 14:56

    Два ДТП с участием велосипедистов зафиксировали в ХМАО

    Оксана Лавнюженко

    Вечером 23 августа в городе Нефтеюганске произошла авария с участием велосипедиста. Об этом написал сайт muksun.fm, ссылаясь на Telegram-канал «Дороги Югры».

    В ДТП пострадал 14-летний велосипедист, пытаясь пересечь дорогу по пешеходному переходу.

    «Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись, в результате чего на его появление на дороге не успел среагировать водитель Volkswagen», — говорится в сообщении.

    Второе ДТП случилось 23 августа в Сургуте. Там велосипедист попытался переехать на другую сторону дороги в неположенном месте и попал под колеса автомобиля.