Два ДТП с участием велосипедистов зафиксировали в ХМАО

Вечером 23 августа в городе Нефтеюганске произошла авария с участием велосипедиста. Об этом написал сайт muksun.fm, ссылаясь на Telegram-канал «Дороги Югры».

В ДТП пострадал 14-летний велосипедист, пытаясь пересечь дорогу по пешеходному переходу.

«Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись, в результате чего на его появление на дороге не успел среагировать водитель Volkswagen», — говорится в сообщении.

Второе ДТП случилось 23 августа в Сургуте. Там велосипедист попытался переехать на другую сторону дороги в неположенном месте и попал под колеса автомобиля.