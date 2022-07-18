Два ДТП с участием велосипедистов произошло в Волгограде в выходные дни

В Волгограде за прошедшие выходные правоохранители зафиксрировали сразу две аварии с участием велосипедистов. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

Первое ДТП произошло на улице Линевской в Ворошиловском районе города. Водитель Lada Priora сбил 11-летнего школьника на велосипеде, который выезжал с прилегающей территории. Его доставили в больницу.

Второе ДТП было зафиксировано в Среднеахтубинском районе города. Водитель ВАЗ-21102 наехал на велосипедиста в районе поселка Колхозная Ахтуба. Пострадавшего без сознания увезли в медучреждение. Его личность устанавливается.