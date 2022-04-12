Два ДТП с участием пьяных водителей произошли в Забайкальском крае в воскресенье, 10 апреля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на краевое управление ГИБДД.

Первую аварию зафиксировали в 150 километрах на востоке от Читы, в поселке Первомайский, около 11:00. Пьяный водитель Honda CRV на улице Дарасунской не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Его, а также пассажира, госпитализировали.

Второе ДТП произошло на 136-м километре трассы «Забайкальск-Приаргунск». Еще один пьяный водитель, который находился за рулем «Семерки», вылетел в кювет. Его пассажирка погибла, сам водитель заработал переломы.