Два ДТП с участием мотоциклистов произошли в Забайкалье | 360°

Происшествия 16 сентября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

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Viber Два ДТП с участием мотоциклистов произошли в Забайкалье

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Двое мотоциклистов разбились в Чите и Кыре Забайкальского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на краевое управление Госавтоинспекции.

Первая авария произошла на Агинском тракте. Водитель мотоцикла, который не имел водительских прав, врезался в бордюр и вылетел из седла. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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Второе ДТП случилось в селе Кыра. Мужчина за рулем мотоцикла врезался в бок минивена Toyota WISH. При этом в момент происшествия он находился в состоянии опьянения. Водителя также госпитализировали.

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