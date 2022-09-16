Два ДТП с участием мотоциклистов произошли в Забайкалье | 360°

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Два ДТП с участием мотоциклистов произошли в Забайкалье

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Двое мотоциклистов разбились в Чите и Кыре Забайкальского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на краевое управление Госавтоинспекции.

Первая авария произошла на Агинском тракте. Водитель мотоцикла, который не имел водительских прав, врезался в бордюр и вылетел из седла. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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Второе ДТП случилось в селе Кыра. Мужчина за рулем мотоцикла врезался в бок минивена Toyota WISH. При этом в момент происшествия он находился в состоянии опьянения. Водителя также госпитализировали.

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