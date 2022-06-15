Два ДТП с участием диких животных произошли за два дня в Чувашии

Два ДТП с участием диких животных произошли на дорогах Чувашии за последние двое суток, в них пострадали три человека. Об этом сообщили «Питерские заметки».

В Шумерлинском районе подростки врезались на мотоцикле в неожиданно выбежавшего из леса кабана. Мотоцикл перевернулся, травмы получила 14-летняя девочка, написало ИА Nation News.

Также в Алатырском районе автомобиль на трассе сбил лося. В больницу доставлены водитель и пассажирка.