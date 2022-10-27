Два ДТП с участием детей произошло в Петербурге | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 13:30 Два ДТП с участием детей произошло в Петербурге

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В Калининском районе Санкт-Петербурга накануне водитель автомобиля LADA сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом написал «МК в Питере».

У девочки зафиксировали ушибы грудной клетки, а также травму тазобедренного сустава. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на пересечении улиц Пестеля и Моховой. Водитель автомобиля Volkswagen наехал на школьника, который перебегал дорогу по переходу на красный сигнал светофора. У мальчика зафиксировали ушибы ноги.

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