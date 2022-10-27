Два ДТП с участием детей произошло в Петербурге | 360°

27 октября 2022, 13:30
Два ДТП с участием детей произошло в Петербурге
В Калининском районе Санкт-Петербурга накануне водитель автомобиля LADA сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом написал «МК в Питере».
У девочки зафиксировали ушибы грудной клетки, а также травму тазобедренного сустава. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Реклама
Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на пересечении улиц Пестеля и Моховой. Водитель автомобиля Volkswagen наехал на школьника, который перебегал дорогу по переходу на красный сигнал светофора. У мальчика зафиксировали ушибы ноги.
Реклама
Санкт-Петербург
ДТП
Реклама
Реклама