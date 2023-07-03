Происшествия 03 июля 2023, 15:53 Два ДТП с пострадавшими детьми произошло в Кургане

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Два ДТП произошло в Кургане. В каждом из них пострадали дети. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на управление МВД по Курганской области.

Первая авария случилась 30 июня рядом с домом № 105 на улице К. Маркса. Водитель Toyota Carina сбил 12-летнего пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Второе ДТП произошло на улице Мостостроителей 2 июля. Toyota Corolla не уступила дорогу LADA Granta, из-за чего машины столкнулись. В результате шестилетний пассажир второй машины получил травмы. Его доставили в больницу.