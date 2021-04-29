Два ДТП с грузовиками случились в Челябинской области

Две аварии с грузовиками произошли в Челябинской область, есть пострадавшие. Об этом сообщил «Царьград».

Первое ДТП случилось 27 апреля на трассе Миасс — Сыростан — Хребет с участием грузовика и легковушки. За рулем Mitsubishi Lancer сидел 31-летний водитель. Он выезжал с второстепенной дороги и не пропустил Hyundai Porter, который двигался по главной. Большегрузом управлял 21-летний молодой человек. Он получил травмы, его увезли на скорой. Сейчас пострадавший лечится амбулаторно.

На следующий день в Челябинской области снова столкнулись грузовик с легковушка, но на дороге Москва — Челябинск. При выезде с второстепенной дороги 27-летняя девушка за рулем Kia Rio не пропустила фуру Scania. Нарушительница ПДД получила травмы и попала в больницу.