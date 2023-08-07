Происшествия 07 августа 2023, 21:23 Два дрона ВСУ с символикой «Азова» посадили в Курской области Официальный Telegram-канал губернатора Курской области

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Два украинских беспилотника подавили силами радиоэлектронной борьбы в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовайт в своем Telegram-канале.

«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка „Азов“* <…> Спасибо нашим военным и пограничникам!» — заявил он.

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За день до этого стало известно об атаке ВСУ на деревню Кулига Рыльского района Курской области. В результате ударов были повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях. Кроме того, разбились три окна в школьном учреждении. По словам Старовойта, собственникам поврежденных зданий окажут необходимую помощь.

Еще 5 августа обстрел со стороны украинских националистов повредил 12 домов в поселке Теткино Курской области. На кадрах с места событий видны повреждения окон и крыши в домах.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.