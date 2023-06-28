Происшествия 28 июня 2023, 08:21 Два дрона со взрывчаткой атаковали КПП «Суджа» под Курском — СМИ Mash: два БПЛА со взрывчаткой атаковали пропускной пункт «Суджа» в Курской области РИА «Новости»

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Два беспилотника, оснащенные взрывчаткой, в ночь на 28 июня атаковали контрольно-пропускной пункт «Суджа» на границе с Россией в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Один из дронов сбили огнестрельным оружием», — написал канал.

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Никто из людей не пострадал, но есть небольшие разрушения на земле. Ночью местные паблики также сообщали, что жители Курской области слышали автоматную очередь.

Ранее беспилотник ВСУ пытался ударить по нефтебазе в Курске. Дрон залетел на территорию учреждения, но не сдетонировал.

Губернатор региона Роман Старовойт объявил об усилении территориального гарнизона в области. Глава подчеркнул, что системы ПВО продолжают сбивать украинские БПЛА, обстановка остается напряженной.