26 апреля 2023, 09:45
Два дрона рухнули на частные участки в Подмосковье
Shot: 2 дрона упали на участки местных жителей в Московской области
Два дрона упали на частные участки местных жителей в Московской области. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot. По его данным, один из летательных аппаратов был оснащен камерой.
По информации канала, первый дрон упал накануне, 25 апреля, около 17:00 рядом с домом жителя деревни Новосидориха в городском округе Шатура. Длина устройства составляла около 20 сантиметров. Никаких опознавательных знаков на нем не было.
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Второй дрон нашли в деревне Обухово Раменского городского округа. Источник Shot уточнил, что коптер залетел за забор и упал на территории частного участка около 20:00. Модель аппарата установили — это дрон SJRC F11 с камерой. Взрывчатки в нем не оказалось
Все обстоятельства запуска коптеров устанавливаются. Кто их запустил и с какой целью — пока неизвестно.
Накануне источник ТАСС сообщил о падении трех дронов в разных городских округах Московской области.
Беспилотники
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