Происшествия 26 апреля 2023, 09:45 Два дрона рухнули на частные участки в Подмосковье Shot: 2 дрона упали на участки местных жителей в Московской области Unsplash

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Два дрона упали на частные участки местных жителей в Московской области. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot. По его данным, один из летательных аппаратов был оснащен камерой.

По информации канала, первый дрон упал накануне, 25 апреля, около 17:00 рядом с домом жителя деревни Новосидориха в городском округе Шатура. Длина устройства составляла около 20 сантиметров. Никаких опознавательных знаков на нем не было.

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Второй дрон нашли в деревне Обухово Раменского городского округа. Источник Shot уточнил, что коптер залетел за забор и упал на территории частного участка около 20:00. Модель аппарата установили — это дрон SJRC F11 с камерой. Взрывчатки в нем не оказалось

Все обстоятельства запуска коптеров устанавливаются. Кто их запустил и с какой целью — пока неизвестно.

Накануне источник ТАСС сообщил о падении трех дронов в разных городских округах Московской области.