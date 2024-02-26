Происшествия 26 февраля 2024, 14:17 Два дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру курского села Старовойт: 2 дрона-камикадзе ВСУ пытались ударить по инфраструктуре Гордеевки

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Два украинских дрона-камикадзе совершили попытку атаки на инфраструктуру в селе Гордеевка Кореневского района. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Пострадавших нет. Обошлось без разрушений. Еще один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком», — уточнил глава региона.

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Старовойт призвал жителей Курской области проявить бдительность и не приближаться к обломкам беспилотников. Он попросил при обнаружении дронов звонить по телефону 112.

Накануне в регионе подверглись обстрелам населенные пункты трех районов: Глушковского, Кореневского и Суджанского. В результате в селе Кульбаки повреждения получила газовая труба и ЛЭП. В Троицком осколки снарядов посекли фасад, крышу трех домов, а в Николаево-Дарьине поврежден жилой дом, автомобиль и сельскохозяйственная техника.