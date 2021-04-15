Два дома загорелись в поселке Кузино Вологодской области

Два возгорания подряд произошло в поселке Кузино Вологодской области. Жители населенного пункта уверены, что этим систематически занимается один человек. Об этом рассказало РИА ФАН.

Возгорание случилось на улице Судоводителей в многоквартирном доме. Огонь охватил также хозяйственные постройки. Спасателям быстро удалось ликвидировать очаг возгорания.

Следующий пожар произошел на Лермонтова. На улице горели сараи и подъезд. В результате случившегося никто не пострадал.

Проживающие в поселке уверены, что это дело рук поджигателя, который занимается этим не один год. В апреле минувшего года за ночь зафиксировали шесть очагов возгорания.