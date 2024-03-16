16 марта 2024, 23:46
Два дома загорелись в Белгородской области в результате атаки ВСУ
Гладков: два дома загорелись в результате атаки ВСУ на Грайворон
Вооруженные силы Украины атаковали город Грайворон Белгородской области. В результате обстрела никто не пострадал. Но в городе есть разрушения, кроме того, 10 населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Грайвороне в результате прилета снарядов загорелись два частных жилых домовладения и три автомобиля. Очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Также имеются повреждения на территории одного социального объекта — посечены окна», — написал Гладков.
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Глава региона добавил, что взрывной волной выбило окна в одной из квартир многоквартирного дома, повреждены четыре частных дома и сарай.
Разрушения есть также в поселке Горьковском и хуторе Тополи — там выбиты окна, посечены кровли и фасады в частных домах. По словам Гладкова, из-за обстрелов 10 населенных пунктов остались без электричества. На месте работают аварийные бригады.
В пятницу, 15 марта, участник территориальной самообороны погиб при обстреле Грайворона со стороны ВСУ.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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