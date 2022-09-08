Два дома загорелись на окраине Екатеринбурга | 360°

Происшествия 08 сентября 2022, 22:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Два дома загорелись на окраине Екатеринбурга

Читать 360tv в

Серьезный пожар произошел в Екатеринбурге. Там загорелись два дома в садовом товариществе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила 16:36. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Пламя распространилось от печки. К ликвидации привлекли 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Реклама

«Тушение пожара осложняется удаленным нахождением водоисточника. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

Реклама

0 0 0 0 0 0