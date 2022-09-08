Два дома загорелись на окраине Екатеринбурга | 360°

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Два дома загорелись на окраине Екатеринбурга

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Серьезный пожар произошел в Екатеринбурге. Там загорелись два дома в садовом товариществе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила 16:36. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Пламя распространилось от печки. К ликвидации привлекли 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.

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«Тушение пожара осложняется удаленным нахождением водоисточника. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

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