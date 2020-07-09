Два дома сгорели в Курганской области

Пожар начался в 18:08, сразу же вызвали спасателей. Прибыв на место, они поняли, что нужно вызывать подкрепление, так как пламя может перейти на другие дома. Полностью потушить огонь удалось в 19:55.

«Всего в тушении пожара от МЧС России было задействовано 37 человек и 13 единиц техники», — заявили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электроприборов или слишком большая нагрузка на проводку.